Трамп допустил выбор между контролем США над Гренландией и сохранением НАТО

По словам американского президента, Североатлантический альянс фактически бесполезен без США в его составе

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что ему придется сделать выбор между установлением контроля над Гренландией и сохранением НАТО. Такую позицию он изложил в интервью газете The New York Times.

Как пишет издание, Трамп не дал прямого ответа на вопрос, что для него важнее. При этом он признал, что "может встать выбор", изложив позицию, согласно которой Североатлантический альянс фактически бесполезен без США в его составе.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами в случае отказа. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.