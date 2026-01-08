Трамп рассказал, где мог бы быть центр управления системы ПРО "Золотой купол"

Президент США отметил, что ему нравится штат Огайо

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предположил, что центром управления новой американской глобальной системы ПРО "Золотой купол" мог бы стать штат Огайо. Об этом американский лидер заявил в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.

"Мне нравится Огайо, - сказал американский лидер, отвечая на вопрос, выбрал ли он место, где будет располагаться центр управления системы. - Я слышал, что это одно из мест, которое крайне серьезно рассматривается".