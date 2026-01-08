Трамп считает, что среди стран НАТО беспокойство у РФ вызывают только США

Президент Соединенных Штатов отметил, что добился от других членов альянса взять на себя обязательства увеличить расходы на оборону

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что среди всех членов Североатлантического альянса беспокойство у России вызывают только США. Об этом он сообщил в интервью газете The New York Times.

Трамп отметил, что добился от других членов НАТО взять на себя обязательства увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. "Я хочу, чтобы они (европейцы - прим. ТАСС) пришли в форму. Полагаю, что мы всегда будем ладить с Европой, но я хочу, чтобы они пришли в форму. Я тот, кто заставил их тратить больше, знаете, больше ВВП на НАТО. Но если посмотреть на Североатлантический альянс, то могу сказать, что Россия не беспокоится ни о какой другой стране, кроме нас", - сказал президент США.