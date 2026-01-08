Трамп считает, что при нем в США не было катастроф в сфере нацбезопасности

Президент Соединенных Штатов выразил надежду, что так будет до конца его пребывания на посту

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что во время его пребывания во главе американской администрации у Соединенных Штатов не было ни единого катастрофического провала в сфере национальной безопасности.

"У меня не было ни одной катастрофы", - сказал он в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом, комментируя высказывание ведущего, что при трех последних президентах-демократах у США случались катастрофические провалы в вопросах национальной безопасности.

Американский лидер выразил надежду, что подобное положение дел продлится до конца его пребывания на посту президента США.