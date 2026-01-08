Стармер и Трамп обсудили сдерживание России на Крайнем Севере

В канцелярии премьер-министра Великобритании выступили с утверждением о якобы "все более агрессивных" действиях РФ в этом регионе

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили сдерживание России на Крайнем Севере. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с главой Белого дома.

"Лидеры обсудили евроатлантическую безопасность и согласились с необходимостью сдерживания <…> России на Крайнем Севере", - отметили на Даунинг-стрит, выступив с утверждением о якобы "все более агрессивных" действиях РФ в этом регионе.

Как говорится в коммюнике, Стармер заявил о том, что "европейские союзники в последние месяцы активизировались для защиты евроатлантических интересов", подчеркнув, что "можно сделать еще больше для охраны региона".

В декабре 2025 года главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев назвал не соответствующими действительности заявления некоторых представителей стран Запада о военной угрозе со стороны России в Арктике. Он обратил внимание на то, что подобные высказывания имеют в первую очередь политический характер.