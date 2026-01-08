Генсек СвДП пообещала побрить голову, если партия проиграет выборы на юго-западе

Уровень поддержки Свободной демократической партии Германии в Баден-Вюртемберге составляет 5%, что соответствует порогу, необходимому для прохождения в ландтаг

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии (СвДП) Николь Бюттнер пообещала побрить голову, если СвДП проиграет выборы в ландтаг (региональный парламент) в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ.

Выборы в ландтаг в Баден-Вюртемберге, как ожидается, пройдут 8 марта 2026 года. "Я люблю свои волосы. Я побрею голову, если мы не пройдем в земельный парламент. Все волосы. Радикально", - заявила Бюттнер в интервью газете Schwäbische Zeitung.

В то же время она высказала мнение, что ей не придется этого делать и СвДП на предстоящих выборах в ландтаг преодолеет как минимум пятипроцентный барьер. "Вы никогда не увидите меня лысой, потому что мы точно пройдем в земельный парламент", - утверждала Бюттнер. "В последние годы мы неуклонно наращивали свои позиции, от первоначальных опросов до окончательных результатов. Наш ведущий кандидат, Ули Рюльке, каждый день доказывает, что СвДП настроена серьезно. Мы хотим взять на себя ответственность за осуществление подлинных политических изменений в Баден-Вюртемберге", - резюмировала генсек СвДП.

Сейчас уровень поддержки СвДП в Баден-Вюртемберге составляет 5%, что соответствует порогу, необходимому для прохождения в ландтаг. Наибольшей поддержкой среди избирателей в регионе заручился Христианско-демократический союз (ХДС), за который готовы проголосовать 26% респондентов, партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 21% и "Зеленые" - 20%.

СвДП входила в правящую коалицию вместе с СДПГ и "Зелеными" при экс-канцлере Германии Олафе Шольце, однако в ноябре 2024 года разногласия между тогдашним председателем партии Кристианом Линднером и двумя другими коалиционными партиями привели к распаду правительства и досрочным парламентским выборам. По итогам прошедших 23 февраля 2025 года выборов в Бундестаг СвДП не набрала нужного для прохождения в парламент числа голосов.