Berlingske: военные Дании обязаны сразу же открывать огонь в случае вторжения

В Минобороны страны подтвердили газете, что солдатам придется стрелять, если американские войска совершат нападение

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 8 января. /ТАСС/. Военнослужащие Дании обязаны открыть огонь без предупреждения и без дополнительных приказов командования в случае вторжения на территорию страны. Об этом в среду сообщила газета Berlingske со ссылкой на приказ 1952 года.

"Вступить в бой, не дожидаясь и не запрашивая приказов", - привела газета отрывок из приказа.

Министерство обороны страны подтвердило газете информацию о продолжении действия распоряжения, что означает, что солдатам ВС Дании в Гренландии пришлось бы открыть огонь в случае нападения американских войск.

Нынешний американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. В интервью телеканалу NBC News в мае 2025 года он не исключил вероятность применения силы для решения этого вопроса. 6 января 2026 года Белый дом в письменном заявлении, предоставленном агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки Гренландии.