Великобритания отправила на Украину 13 систем ПВО Raven и комплексы Gravehawk

Gервая партия из дополнительных 15 систем будет поставлена в ближайшее время, сообщил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Алистер Карнс

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Власти Великобритании подтвердили отправку 13 систем ПВО Raven и 2 прототипа системы Gravehawk на Украину. Об этом сообщил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Алистер Карнс, его слова привел британский портал UK Defence Journal.

"13 систем противовоздушной обороны Raven, два прототипа системы ПВО Gravehawk уже поставлены Украине, первая партия из дополнительных 15 систем будет поставлена в ближайшее время", - приводит портал заявление Карнс.

В апреле 2025 года Минобороны Великобритании одобрило пакет помощи Украине в размере 450 млн фунтов ($590 млн). 160 млн фунтов ($210 млн) пойдут на ремонт и обслуживание техники и оборудования, ранее предоставленных Киеву. Всего в 2025 году предполагалось предоставить помощь на 4,5 млрд фунтов ($5,9 млрд). Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.