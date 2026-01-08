NYT: Трамп не собирается помиловать Мадуро

Президент США также отказался амнистировать других обвиняемых, указывает газета

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не собирается подписывать помилование для венесуэльского лидера Николаса Мадуро, сообщает газета The New York Times (NYT).

Издание указывает, что в ходе интервью с главой Белого дома журналисты газеты спросили о помиловании ряда обвиняемых в США, в том числе и Мадуро. Трамп, отмечает The New York Times, "дал понять, что у него нет намерения помиловать" озвученных ему людей.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе Мадуро с супругой из страны. Они были доставлены в следственный изолятор в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и его жена предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. Обвиняемые не признали вину по инкриминируемым им преступлениям.