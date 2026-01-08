Syria TV: сирийский спецназ начал зачистку населенных курдами районов в Алеппо

В некоторых местах ополченцы оказывают ожесточенное сопротивление, сообщил телеканал

БЕЙРУТ, 8 января. /ТАСС/. Спецподразделения сил внутренней безопасности переходного правительства Сирии проводят операцию по зачистке населенных курдами кварталов на севере города Алеппо. Об этом говорится в переданном телеканалом Syria TV заявлении МВД арабской республики.

"Наши бойцы вошли в кварталы Ашрафия и Шейх-Максуд в рамках плана по восстановлению стабильности и защите жителей Алеппо от вооруженных групп, связанных с курдскими "Силами демократической Сирии"(СДС)", - указывается в тексте.

Сирийские власти также объявили о введении комендантского часа в кварталах Ашрафия, Бани-Зейд, Сирьян, Хулагу, Шейх-Максуд и Эль-Майдан, который будет действовать до особого уведомления. Учитывая, что в ряде мест курдские ополченцы оказывают ожесточенное сопротивление, на север Алеппо направлены армейские подкрепления и бронетехника.

В свою очередь командующий СДС Мазлюм Абди осудил выбранный правительством Дамаска силовой вариант решения возникших проблем. Он предостерег власти от попыток "изменить демографический состав населения на севере Алеппо". "Размещение танков и тяжелых орудий в городских районах во время переговоров об урегулировании кризиса подрывает шансы на достижение взаимопонимания", - отметил Абди.

По данным СДС, жертвами интенсивных перестрелок в северной столице Сирии стали по меньшей мере 12 человек, еще 64, включая женщин и детей, получили ранения.

Ранее армейское командование обвинило курдских ополченцев в срыве достигнутого 6 января соглашения о перемирии и возобновлении обстрелов жилых кварталов Алеппо и правительственных войск. Вспыхнувшие боестолкновения вынудили порядка 10 тысяч горожан покинуть свои дома.