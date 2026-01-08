Конгрессвумен Луна пообещала добиваться наказания за захват церквей на Украине

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) заявила, что намерена фиксировать случаи незаконного захвата церквей на Украине и добиваться привлечения к ответственности причастных к этому чиновников.

Законодатель отметила, что получила обращение от представителей православной церкви на Украине, которые "попросили защиты, поскольку местные власти пытаются захватить их церковь". "Мы будем работать над тем, чтобы задокументировать захваты церквей на Украине и над привлечением к ответственности украинских должностных лиц, причастных к этим нелегальным захватам", - сообщила она в X.

Луна ранее неоднократно подчеркивала, что вашингтонской администрации не следует оставлять без внимания гонения на церковь со стороны Киева. Как она отмечала, "нельзя игнорировать гонения на христиан при [Владимире] Зеленском". Член Палаты представителей 8 декабря 2025 года заявила, что американским властям следует прекратить поддержку Украины из-за нападок со стороны Киева на Украинскую православную церковь (УПЦ).

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, против них также вводят санкции.