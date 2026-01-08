Посол в РФ: Иран продолжит развитие мирной ядерной программы

Казем Джалали подчеркнул, что иранская стратегическая доктрина "основана на религиозных принципах, моральных соображениях и расчетах национальной безопасности"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Тегеран продолжит развивать в стране мирную ядерную программу. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Исламская Республика Иран, как член Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), продолжит свою мирную ядерную деятельность", - отметил глава иранского диппредставительства.

Он подчеркнул, что стратегическая доктрина Ирана в ядерной сфере "основана на религиозных принципах, моральных соображениях и расчетах национальной безопасности".

