Посол в РФ: Иран продолжит развитие мирной ядерной программы

Казем Джалали подчеркнул, что иранская стратегическая доктрина "основана на религиозных принципах, моральных соображениях и расчетах национальной безопасности"
21:05
обновлено 21:10

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Тегеран продолжит развивать в стране мирную ядерную программу. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Исламская Республика Иран, как член Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), продолжит свою мирную ядерную деятельность", - отметил глава иранского диппредставительства.

Он подчеркнул, что стратегическая доктрина Ирана в ядерной сфере "основана на религиозных принципах, моральных соображениях и расчетах национальной безопасности".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск. 

