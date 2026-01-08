В Панаме заявили об исключении Bella 1 из Реестра судов страны в 2024 году

Захваченный США танкер "Маринера" ранее носил такое название

МЕХИКО, 9 января. /ТАСС/. Морская администрация Панамы сообщила, что нефтяной танкер Bella 1 и судно M Sophia ранее были исключены из Реестра судов страны и не находятся под панамским флагом.

"Морская администрация Панамы разъясняет, что нефтяной танкер Bella 1 перестал принадлежать реестру судов Панамы 7 октября 2024 года. Аналогичным образом судно M Sophia было исключено из реестра 23 января 2025 года", - говорится в заявлении ведомства.

В Морской администрации Панамы подтвердили приверженность принципам прозрачности, международного сотрудничества и строгого соблюдения норм, регулирующих безопасность и законность морских перевозок.

Ранее Европейское командование ВС США опубликовало заявление, из которого следует, что США провели операцию по задержанию танкера "Маринера" в Атлантическом океане, до этого судно было известно под именем Bella 1.