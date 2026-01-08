Трамп допустил новые удары по Нигерии

По словам президента США, в случае, если в стране "продолжат убивать христиан", атаки будут многократными

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что ВС США вновь нанесут удары по территории Нигерии. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

"Я бы хотел, чтобы это был разовый удар, - сказал Трамп об атаке, осуществленной в декабре прошлого года. - Но если они продолжат убивать христиан, это будут многократные удары".

В конце 2025 года глава Белого дома заявил о нанесении удара по боевикам экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Нигерии. Затем директор службы информации Министерства обороны Нигерии генерал-майор Самаила Уба сказал, что речь идет об операции, проведенной ВС Нигерии во взаимодействии с США на основании собранной разведкой информации. Официальный представитель МИД Нигерии Кимиеби Эбиенфа заявил в коммюнике, что Нигерия "осуществляет стратегическое взаимодействие с США в обмене разведывательной информацией и в других формах сотрудничества в соответствии с международным правом".

Трамп 1 ноября заявил, что поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против "исламских террористов" в Нигерии в целях защиты христиан, которые подвергаются угрозам в этой стране. Нигерийские власти отвергали эти обвинения, заявляя, что характеристика африканской республики как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям и что такие оценки не принимают во внимание усилия ее правительства по защите свобод вероисповедания и совести для всех сограждан.