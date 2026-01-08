Ким Чен Ын в письме Путину пообещал вечно поддерживать политику президента РФ

Лидер КНДР отметил, что готов всегда быть за Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Валерий Мельников/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 9 января. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил ответное письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором дал обещание вечно поддерживать его политику. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Буду абсолютно уважать и безусловно поддерживать все проводимые Вами политики и принимаемые решения, и готов всегда быть вместе за Вас и за Вашу Россию. Этот выбор неизменный и останется вечным", - привело ЦТАК содержание письма.