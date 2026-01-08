Ким Чен Ын в письме Путину пообещал продолжить сотрудничество РФ и КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 9 января. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил ответное письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором дал обещание продолжить сотрудничество РФ и КНДР в разных сферах. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Наше тесное сотрудничество и впредь будет продолжаться в разных сферах в соответствии с духом всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ, стратегическими интересами двух стран, стремлением и желанием двух народов", - привело ЦТАК содержание письма.