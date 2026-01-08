Законодатели РФ и США обсудят урегулирование на Украине и торговлю

Член Палаты представителей Анна Паулина Луна считает, что поддержание диалога важно для снижения напряженности и защиты американских интересов за рубежом

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Американская сторона ожидает, что члены Конгресса в январе обсудят на консультациях с приглашенными в Вашингтон депутатами Госдумы вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине, торговли между Россией и США, а также двусторонних контактов. Об этом сообщили ТАСС в аппарате члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны (республиканка, штат Флорида).

"Член Палаты представителей [Луна] считает, что поддержание диалога жизненно важно для снижения напряженности и защиты интересов США за рубежом. Мы также полагаем, что всегда следует любой ценой стремиться к миру, - подчеркнули в аппарате Луны. - Мы надеемся вскоре предоставить новую информацию американскому народу". Представители законодателя уточнили, что она "получила разрешение" на выдачу американских виз четырем депутатам Госдумы для их приезда в Вашингтон позднее в январе.

Ранее Луна заявила в X, что четыре депутата Госдумы приглашены в Вашингтон для участия в январе в консультациях с американскими законодателями. "Основная цель этих встреч - направленный на мир диалог и конструктивное взаимодействие, нацеленное на деэскалацию и долгосрочную стабильность в России и на Украине, - уточнили в аппарате законодателя. - В число тем обсуждения также могут войти возможности в сфере торговли и укрепление взаимопонимания и контактов между США и Россией".

Луна ранее неоднократно высказывалась за восстановление и развитие отношений между Россией и США. Она подчеркивала, что Москва и Вашингтон "более не находятся в состоянии холодной войны". Как сообщило диппредставительство РФ в Вашингтоне 9 декабря 2025 года, посол России в США Александр Дарчиев посетил рождественский прием Луны в здании Конгресса. 14 октября Дарчиев принял Луну в своей резиденции и передал ей архивные данные, собранные редколлегией сборника "Убийство президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и советско-американские отношения". Как уточнили позднее в посольстве, эти материалы были собраны на основе рассекреченных советских документов.

25 октября Луна встретилась в Майами (штат Флорида) со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. По итогам встречи Луна подчеркнула, что у России и США нет причин быть врагами. Она также приветствовала возможность диалога между американскими и российскими законодателями. При этом Луна не исключила своего визита в Россию в составе делегации Конгресса. По ее оценке, "на горизонте определенно есть такая возможность".