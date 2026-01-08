Конгрессмены вызвали Рубио на слушания по ситуации в Венесуэле

Заседание назначили на 14 января

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Fadel Senna/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Старший демократ комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Грегори Микс (от штата Нью-Йорк) пригласил госсекретаря США Марко Рубио и его первого заместителя Кристофера Ландау выступить на слушаниях по политике администрации в отношении Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении законодателя.

"Недавние несанкционированные военные операции в Венесуэле вызывают серьезные вопросы относительно имеющихся в отношении этой страны целей администрации, которая действует вопреки тому, что было сообщено членам Конгресса на брифингах в конце прошлого года", - сказано в документе. Микс отметил, что на протяжении трех последних месяцев конгрессмены пытаются понять истинные причины применения вооруженных сил США в Карибском бассейне.

"Сначала нам сказали, что речь идет о наркотиках, затем о смене режима, а потом о нефти", - говорится в заявлении. "Члены этого комитета от Демократической партии и наши соотечественники заслуживают добиться от этой администрации открытости и объяснений, прежде чем мы вступим в очередную бесконечную войну", - подчеркивается в документе.

Слушания назначены на 14 января.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе венесуэльского лидера Николаса Мадуро с супругой из страны. Они были доставлены в следственный изолятор в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и его жена предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. Обвиняемые не признали вину по инкриминируемым им преступлениям.