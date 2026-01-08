Spiegel: Писториус намерен набрать в Бундесвер 20 тыс. добровольцев в 2026 году

В 2025 году в армию Германии пришли чуть более 12 тыс. юношей и девушек, сообщил журнал

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус планирует набрать до 20 тыс. добровольцев в 2026 году в рамках закона о новой модели военной службы в ФРГ. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо министра депутатам Бундестага (парламента ФРГ) из фракций ХДС/ХСС и СДПГ.

В письме к фракциям правящей коалиции Писториус отмечает, что уже в первый год намерен привлечь 20 тыс. добровольцев для военной службы по новому закону. "Я убежден, что мы добьемся успеха", - говорится в послании. В нем Писториус излагает ключевые проекты своего министерства на 2026 год.

До сих пор министр, как отмечает журнал, воздерживался от упоминания определенного количества добровольцев, которых он планировал привлечь в первый год. Однако в ходе дискуссий блок ХДС/ХСС неоднократно требовал конкретных цифр. По мнению ХДС и ХСС, решение о том, жизнеспособна ли в значительной степени добровольная модель военной службы или необходимо возвращение к обязательному призыву, должно основываться на этих целевых показателях.

Цель в 20 тыс. добровольцев, как указывает Der Spiegel, является "амбициозной". В 2025 году Бундесверу (ВС ФРГ) удалось привлечь на службу лишь чуть более 12 тыс. юношей и девушек - значительно меньше, чем планировалось. Первоначально Писториус хотел достичь отметки в 15 тыс. добровольцев к концу 2025 года.

Глава Минобороны ФРГ, как замечает журнал, идет на политический риск. ХДС/ХСС неоднократно требовал проведения дебатов о возвращении воинской повинности к концу 2026 года. Если министр и его сотрудники не добьются своих целей к этому времени, ХДС/ХСС, вероятно, воспользуются этим как аргументом, резюмирует Der Spiegel.

О новой военной службе в ФРГ

19 декабря Бундесрат (палата федеральных земель) вслед за Бундестагом одобрил законопроект о новой модели военной службы в Германии. Закон вступил в силу 1 января 2026 года. Законопроект Писториуса обязывает молодых людей проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет. Потенциальные рекруты будут получать обязательные для заполнения анкеты, в них они должны будут ответить на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к ВС ФРГ. Мужчины обязаны ответить на вопросы, для женщин участие добровольное, поскольку Конституция ФРГ не предусматривает обязательной военной службы для женщин.

Набор в ряды Бундесвера пока будет проходить на добровольной основе. Все мужчины, родившиеся 1 января 2008 года или позже, будут обязаны проходить медицинское освидетельствование с 1 июля 2027 года. Если же новобранцев не хватит для запланированного увеличения численности ВС, то может быть введен так называемый призыв по потребности. В этом случае молодых людей могут отбирать по жребию или с помощью другого механизма. Для этого потребуется отдельное решение Бундестага.

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера примерно с 184 тыс. в настоящее время до 260 тыс. к 2035 году. Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.