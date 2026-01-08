AP: представители Дании и США обсудили заявления Трампа о Гренландии

По информации источников агентства, со стороны Копенгагена на встрече присутствовали посол Йеспер Меллер Серенсен и представитель острова в Вашингтоне Якоб Исбосетсен

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен и представитель Гренландии в Вашингтоне Якоб Исбосетсен встретились с сотрудниками Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

По словам его источников из числа должностных лиц Дании, на состоявшихся консультациях обсуждались заявления американского президента Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии к США. Как уточняется в публикации, Серенсен и Исбосетсен пытаются убедить американских законодателей и ключевых сотрудников вашингтонской администрации не поддерживать призывы к этому.

По сведениям агентства, на этой неделе Серенсен и Исбосетсен проведут встречи с членами Конгресса США. На следующей неделе госсекретарь США Марко Рубио встретится с должностными лицами Дании.

Трамп в интервью газете The New York Times, опубликованном в четверг, допустил, что ему придется сделать выбор между установлением контроля над Гренландией и сохранением НАТО. Как отмечает издание, президент не дал прямого ответа на вопрос, что для него важнее. При этом он признал, что "может встать выбор", изложив позицию, согласно которой Североатлантический альянс фактически бесполезен без США в его составе.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами в случае отказа. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.