Лидер Левой партии Германии назвал ошибочными планы размещения в ФРГ ракет США

Ян ван Акен считает, что это втянет страну в гонку вооружений с Россией

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Сопредседатель Левой партии (ЛП) Германии Ян ван Акен назвал в корне ошибочным решение о размещении на территории Германии американских ракет.

"Например, я считаю в корне неправильным, что мы хотим разместить американские ракеты средней дальности в Германии. Это втянет нас в гонку вооружений с Россией. Мы могли бы также воздержаться от этого и использовать это как отправную точку для переговоров о разоружении", - сказал он в интервью газете Der Tagesspiegel.

В то же время политик подчеркнул, что следует думать о политике безопасности с европейской точки зрения. Он также выступил за укрепление обороны и выразил готовность к закупке новых систем вооружения. "Я постоянно слышу, что у Германии достаточно ракет Patriot, чтобы защитить Берлин, но недостаточно для Мюнхена или Гамбурга. Тогда нужно просто купить еще несколько. Денег предостаточно. Нам просто нужно перестать вкладывать столько денег в зарубежные развертывания или бесполезные системы вооружения", - констатировал ван Акен.

Вместе с тем он выступил против идеи увеличения численности вооруженных сил ФРГ и армий других европейских стран. В странах - членах ЕС, по его словам, "насчитывается 1,5 млн действующих военных". "Я скептически отношусь к европейской армии, пока Европа не демократизируется. Однако в настоящее время в Европе существуют 26 национальных армий, которые сотрудничают друг с другом. Поэтому ЕС способен защитить себя", - утверждал он.

10 июля 2024 года пресс-служба Белого дома сообщила, что США начнут размещать с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов (завершил миссию в октябре 2024 года) заявлял, что эти планы повышают вероятность гонки ракетных вооружений и могут привести к неконтролируемой эскалации.