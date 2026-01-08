Ким Чен Ын в письме Путину отметил бесценность отношений с президентом РФ

Председатель государственных дел КНДР подчеркнул, что чувствует "искренние товарищеские" связи с российским лидером

ПХЕНЬЯН, 9 января. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил ответное письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором отметил бесценность отношений с президентом РФ. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Самый дорогой мой друг, с радостью и приятностью принял теплое поздравительное письмо от вас. И еще раз глубоко почувствовал искренние товарищеские отношения между нами. Пользуясь этим случаем, хочу подчеркнуть, что я считаю дружеские отношения с вами самыми бесценными и горжусь ими", - привело ЦТАК содержание письма.