Иранский посол: отношения Москвы и Тегерана переживают лучший период в истории

Казем Джалали отметил, что сотрудничество между странами охватывает все важные сферы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российско-иранские отношения всеобъемлющи и переживают наилучший исторический период, охватывая все важные сферы сотрудничества между двумя странами. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Важный момент, на который нам всем необходимо обратить внимание, заключается в том, что, во-первых, ирано-российские отношения являются действительно всеобъемлющими; то есть мы находимся в наилучшем историческом состоянии отношений в политических, экономических, культурных, военных сферах и сфере безопасности", - подчеркнул он, оценивая итоги 2025 года в диалоге между Москвой и Тегераном.

В связи с этим посол обратил внимание, что отношения во всех упомянутых областях "характеризуются позитивной и расширяющейся тенденцией".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30.