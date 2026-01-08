Трамп допустил, что лучше разбирался в недвижимости, чем в политике

Президент США отметил, что по его инициативе в Белом доме идет строительство бального зала

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предположил, что лучше разбирался в недвижимости, чем в политике.

"Я был действительно хорош в недвижимости. Быть может, я был лучше в сфере недвижимости, чем в политике", - сказал он в интервью газете The New York Times.

Трамп напомнил, что по его инициативе идет строительство бального зала в Белом доме. "Здание, которое строится прямо напротив, это красивое здание. Они будут благодарить меня", - сказал он о бальном зале. "Я все улучшаю, я улучшатель. Я отличный специалист в области недвижимости", - добавил президент США.

В июле 2025 года администрация Трампа приняла решение построить в Белом доме бальный зал. Площадь зала составит 8,4 тыс. кв. м. Во время мероприятий он сможет вместить до 650 человек. Строительные работы начались в октябре и должны быть завершены до окончания второго президентского срока Трампа в январе 2029 года.