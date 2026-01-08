ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пезешкиан призвал иранских силовиков проявлять максимальную сдержанность

По словам президента Ирана, необходимо избегать любых насильственных действий, придерживаться диалога и прислушиваться к требованиям народа
23:20

БЕЙРУТ, 9 января. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал сотрудников силовых структур к максимальной сдержанности в отношении участников акций протеста, которые продолжаются более 10 дней по всей стране.

"Необходимо избегать любых насильственных действий и принуждения, - говорится в заявлении политика, переданном телеканалом Al-Araby. - Следует проявлять максимальную сдержанность, придерживаться диалога, мирного общения и прислушиваться к требованиям иранского народа".

Масштабные демонстрации состоялись 8 января в Тегеране, Тебризе и Мешхеде. В столице протестующие собрались на бульваре аятоллы Кашани, а также в районах Юсефабад и Азади. Они скандировали антиправительственные лозунги и требовали улучшения жизненных условий.

Зарубежная оппозиция, которую возглавляет принц Реза Пехлеви, сын бывшего шаха, призвала в четверг к новым забастовкам и демонстрациям. По свидетельству телеканала Al-Araby, это самые масштабные протесты в исламской республике после волнений в 2022-2023 годах, последовавших за смертью 22-летней активистки Махсы Амини, которая была арестована полицией нравов за нарушение исламского дресс-кода для женщин.

Нынешние уличные выступления начались 29 декабря 2025 года из-за сильного падения обменного курса иранского риала. 

