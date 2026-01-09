Минобороны Сирии объявило о прекращении огня в Алеппо

Сирийская армия обязуется обеспечить сопровождение и безопасный проход вооруженных формирований "Сил демократической Сирии"

ДОХА, 9 января. /ТАСС/. Военные Сирии ввели режим прекращения огня в Алеппо в целях деэскалации ситуации в городе. Об этом сообщило министерство обороны страны.

"Прекращение огня будет введено в районах Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд в Алеппо, начиная с 03:00 по местному времени (04:00 мск) вооруженные группы обязаны покинуть этот район. <...> Сирийская армия обязуется обеспечить сопровождение и безопасный проход", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что внутренние силы безопасности вместе с сирийской армией организуют механизм вывода вооруженных формирований. Ведомство подчеркнуло, что решение направлено на деэскалацию ситуации, восстановление работы учреждений города и защиту гражданских лиц в районе конфликта.

Обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда формирования "Сил демократической Сирии" с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий и несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами.