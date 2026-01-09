O Globo: Бразилия формирует "единый дипломатический фронт" для ответа США
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 января. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен сформировать широкую международную коалицию, чтобы обеспечить "единую общемировую реакцию" на агрессивную внешнюю политику США в регионе. Об этом сообщила газета O Globo со ссылкой на источники в правительстве.
По их информации, главная цель бразильского лидера - добиться от Вашингтона неукоснительного соблюдения норм международного права после агрессии Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы и похищения законного президента страны Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Лула да Силва планирует лично обсудить ситуацию с некоторыми мировыми лидерами.
При этом глава МИД Бразилии Мауро Виэйра уже провел консультации с коллегами из стран Евросоюза и Латинской Америки. В список государств, с которыми Бразилиа обсуждает создание "единого дипломатического фронта", вошли Иран, ЮАР, Колумбия, Мексика, Франция, Испания, Нидерланды, Норвегия и Канада. Контакты также ведутся с руководством ЕС и Организации американских государств.
Как отмечает O Globo, в бразильском внешнеполитическом ведомстве проводят прямую параллель между действиями США в Венесуэле и угрозами в адрес Гренландии. Дипломаты опасаются, что "безнаказанность в Южной Америке развяжет руки Белому дому" в других регионах мира.
3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе Мадуро с женой из страны. Они были доставлены в следственный изолятор в Нью-Йорке. 5 января Мадуро и его жена предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. Обвиняемые не признали вину по инкриминируемым им преступлениям.