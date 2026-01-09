O Globo: Бразилия формирует "единый дипломатический фронт" для ответа США

По информации газеты, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва намерен добиться от Вашингтона неукоснительного соблюдения норм международного права

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 января. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен сформировать широкую международную коалицию, чтобы обеспечить "единую общемировую реакцию" на агрессивную внешнюю политику США в регионе. Об этом сообщила газета O Globo со ссылкой на источники в правительстве.

По их информации, главная цель бразильского лидера - добиться от Вашингтона неукоснительного соблюдения норм международного права после агрессии Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы и похищения законного президента страны Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Лула да Силва планирует лично обсудить ситуацию с некоторыми мировыми лидерами.

При этом глава МИД Бразилии Мауро Виэйра уже провел консультации с коллегами из стран Евросоюза и Латинской Америки. В список государств, с которыми Бразилиа обсуждает создание "единого дипломатического фронта", вошли Иран, ЮАР, Колумбия, Мексика, Франция, Испания, Нидерланды, Норвегия и Канада. Контакты также ведутся с руководством ЕС и Организации американских государств.

Как отмечает O Globo, в бразильском внешнеполитическом ведомстве проводят прямую параллель между действиями США в Венесуэле и угрозами в адрес Гренландии. Дипломаты опасаются, что "безнаказанность в Южной Америке развяжет руки Белому дому" в других регионах мира.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе Мадуро с женой из страны. Они были доставлены в следственный изолятор в Нью-Йорке. 5 января Мадуро и его жена предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. Обвиняемые не признали вину по инкриминируемым им преступлениям.