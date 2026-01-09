Родригес: нападение на Венесуэлу останется пятном в истории отношений с США

И.о. президента Венесуэлы подчеркнула, что мужчины и женщины, павшие в бою, являются героями

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 9 января. /ТАСС/. Нападение и военная агрессия против Венесуэлы останется пятном в отношениях с США, павшие в бою с интервентами бойцы являются героями. Об этом заявила исполняющая обязанности президента боливарианской республики Делси Родригес на церемонии награждения раненных и павших героев, защищавших родину от американской агрессии.

"Народ Венесуэлы не заслуживал подлой военной агрессии со стороны ядерной державы, и этот акт стал пятном в нашей истории и в наших отношениях", - заявила Родригес, обращаясь к американскому народу в эфире телеканала Venezolana de Televisión. "Мы собрались, чтобы отдать дань уважения и почтить память наших героев, героинь и мучеников, погибших в результате терактов 3 января 2026 года, в присутствии их родных и близких", - сообщила и.о. президента республики.

Родригес подчеркнула, что мужчины и женщины, павшие в бою, являются героями также, как и кубинские бойцы, которые как "единый народ сражались против незаконной агрессии США". Она отметила, что в честь защищавших родину павших героев в венесуэльской столице будет воздвигнут памятник.

Раненные и погибшие в бою военнослужащие были повышены в звании. Родственникам погибших Родригес и министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес вручили памятные национальные знамена. Они также поздравили получивших ранения с повышением в звании.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией, в связи с чем в стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны президента республики Николаса Мадуро и его супруги.