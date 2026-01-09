Трамп не обещает увеличение поддержки США Киеву, если урегулирование затянется

Американский президент заявил, что у него "есть обязательство попробовать спасти жизни"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сказал, что не готов обещать увеличение объемов помощи Вашингтона Украине в будущем, если урегулирование конфликта затянется. Об этом пишет газета The New York Times, взявшая интервью у американского лидера.

"Я не хочу быть в положении, в котором мне надо говорить это, поскольку у меня есть обязательство попробовать спасти жизни", - приводит издание слова Трампа.