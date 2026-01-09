ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Трамп не обещает увеличение поддержки США Киеву, если урегулирование затянется

Американский президент заявил, что у него "есть обязательство попробовать спасти жизни"
Редакция сайта ТАСС
02:08
обновлено 02:19

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сказал, что не готов обещать увеличение объемов помощи Вашингтона Украине в будущем, если урегулирование конфликта затянется. Об этом пишет газета The New York Times, взявшая интервью у американского лидера.

"Я не хочу быть в положении, в котором мне надо говорить это, поскольку у меня есть обязательство попробовать спасти жизни", - приводит издание слова Трампа. 

УкраинаСШАТрамп, Дональд