Трамп анонсировал встречу с руководством нефтяных компаний 9 января

Руководители 14 фирм планируют инвестировать по меньшей мере $100 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, сообщил президент США

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет 9 января встречу с руководством крупных нефтяных компаний, планирующих инвестировать по меньшей мере $100 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы.

"Завтра мы проведем встречу с [главами] всех крупных нефтяных компаний, мы встретимся здесь, в Белом доме", - сказал он 8 января в интервью телеканалу Fox News, добавив, что во встрече примут участие руководители 14 фирм. "Они восстановят всю нефтяную инфраструктуру [Венесуэлы]. Они потратят по меньшей мере $100 млрд", - отметил Трамп.