Трамп считает, что Путин хочет урегулирования украинского конфликта

Президент США отметил, что сейчас обе стороны хотят заключить сделку

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине.

"Я думаю, он хочет заключить сделку", - сказал Трамп в интервью газете The New York Times. "Бывали случаи, когда у меня с Путиным уже все было [готово], но Зеленский не хотел заключать сделку. Это шокировало меня. Но потом были и обратные случаи. Думаю, сейчас они оба хотят заключить сделку. Мы это выясним", - добавил он.