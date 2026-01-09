Трамп считает, что Путин хочет урегулирования украинского конфликта
Редакция сайта ТАСС
02:24
НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Я думаю, он хочет заключить сделку", - сказал Трамп в интервью газете The New York Times. "Бывали случаи, когда у меня с Путиным уже все было [готово], но Зеленский не хотел заключать сделку. Это шокировало меня. Но потом были и обратные случаи. Думаю, сейчас они оба хотят заключить сделку. Мы это выясним", - добавил он.