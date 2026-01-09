Трамп: пара вертолетчиков США получила ранения при операции в Венесуэле

Президент Соединенных Штатов выразил сожаление о потерях венесуэльской стороны

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Пара пилотов военных вертолетов США получила ранения в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил 8 января американский лидер Дональд Трамп.

"Пара очень храбрых пилотов вертолетов была ранена достаточно тяжело. Но они находятся в хорошей форме", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

"Другая сторона, к сожалению, потеряла много человек", - отметил глава Белого дома. "Его (Мадуро - прим. ТАСС) дом находился в центре форта, где были тысячи человек - солдаты и все прочее. И мы внедрились прямо в центр форта. Кто бы мог подумать, что можно это сделать и не понести никаких потерь", - заявил глава администрации США.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе Мадуро с супругой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал глава Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.