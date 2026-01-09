Трамп заявил, что республиканцы и демократы хотели силовых мер против Венесуэлы

Поэтому такое решение не было трудным, сообщил президент США

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что для него не было трудным решение о проведении операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, поскольку такие шаги якобы поддерживали и республиканцы, и демократы.

"Это решение не было трудным, - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир 8 января. - Демократы хотели добраться до него (Мадуро - прим. ТАСС), республиканцы хотели добраться до него, и никто не мог сделать это, никто не хотел".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе Мадуро с супругой из страны. Они были доставлены в следственный изолятор в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и его жена предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. Обвиняемые не признали вину по инкриминируемым им преступлениям.

Действия Трампа подвергли критике многие демократы в Конгрессе США и некоторые республиканцы. Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) 5 января заявил, что план администрации Трампа по управлению Венесуэлой является нечетким и неудовлетворительным. Старший демократ комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Грегори Микс (от штата Нью-Йорк) подчеркнул, что законодателям непонятны истинные причины применения вооруженных сил США в Карибском бассейне. По его словам, действия вашингтонской администрации не соответствуют тем планам, которые ее сотрудники изложили членам Конгресса на брифингах в конце прошлого года.