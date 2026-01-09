Трамп надеется, что закон о санкциях против РФ не понадобится

При этом американский президент заявил, что готов поддержать инициативу

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп рассчитывает на то, что США не придется принимать закон об ужесточении санкций в отношении России, однако готов его поддержать. Американский лидер заявил об этом в интервью телеканалу Fox News.

"Я поддерживаю это", - сказал он, комментируя новый законопроект об антироссийских санкциях, подготовленный в Сенате Конгресса США. "Надеюсь, нам не придется это применять", - подчеркнул глава американской администрации.