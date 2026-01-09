Трамп: США уже выгружают нефть с захваченного танкера "Маринера"

Президент Соединенных Штатов отказался говорить о том, был ли у него разговор с российским лидером Владимиром Путиным после инцидента

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США уже выгружают нефть с захваченного ими танкера "Маринера", шедшего под российским флагом.

"Мы захватили судно и прямо сейчас с него выгружают нефть", - сказал глава вашингтонской администрации в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир 8 января. Он не ответил на вопрос о том, был ли у него телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после захвата танкера. "Я не хочу об этом говорить", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, был ли такой разговор.