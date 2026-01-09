МИД Кубы: Гавана отдает дань уважения погибшим при защите Венесуэлы бойцам

Глава ведомства Бруно Родригес Паррилья заявил, что обе страны будут бороться за освобождение конституционного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и его жены

КАРАКАС, 9 января. /ТАСС/. Куба отдает дань уважения павшим в защиту Венесуэлы и боливарианской революции кубинским бойцам, которые "противостояли империалистической агрессии". Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья на церемонии награждения раненных и павших героев, защищавших Венесуэлу от американской агрессии. Трансляцию вел телеканал Venezolana de Televisión.

"Сегодня Куба с глубоким чувством отдает дань уважения венесуэльским бойцам, павшим в защиту боливарианской революции, <…> и выражает искреннюю благодарность кубинским бойцам, которые в неравном бою противостояли империалистическому врагу, посягавшему на суверенитет венесуэльской родины, и защищали конституционного президента [республики] Николаса Мадуро", - указал Бруно Родригес.

Министр подчеркнул, что Куба и Венесуэла продолжат "борьбу в защиту мира, международного права, права народов на жизнь и мир". Он заявил, что обе страны будут бороться за освобождение конституционного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его жены Силии Флорес и выразил уверенность в победе.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией, в связи с чем в стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны Мадуро и его жены.