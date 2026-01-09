ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Трамп считает, что Куба не выживет без венесуэльской нефти

Взамен кубинцы обеспечивали Боливарианской Республике защиту, отметил президент США
Редакция сайта ТАСС
03:15

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что экономика Кубы полностью зависит от финансовой и энергетической поддержки Венесуэлы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Читайте также

Венесуэльская нефть — пряник нефтяным компаниям США или попытка надавить на Китай?

"Куба полностью полагается на Венесуэлу в плане денег и нефти, а взамен они обеспечивают Венесуэле защиту. Такова всегда была сделка", - сказал президент.

3 января США провели военную операцию Absolute Resolve, в ходе которой в Каракасе был захвачен и вывезен в Нью-Йорк президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 

СШАКубаВенесуэлаТрамп, Дональд