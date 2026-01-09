Трамп считает, что Куба не выживет без венесуэльской нефти
Редакция сайта ТАСС
03:15
НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что экономика Кубы полностью зависит от финансовой и энергетической поддержки Венесуэлы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
"Куба полностью полагается на Венесуэлу в плане денег и нефти, а взамен они обеспечивают Венесуэле защиту. Такова всегда была сделка", - сказал президент.
3 января США провели военную операцию Absolute Resolve, в ходе которой в Каракасе был захвачен и вывезен в Нью-Йорк президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой.