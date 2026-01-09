Трамп допустил, что операция в Венесуэле была местью со стороны Рубио

Президент США отметил, что глава Госдепа "хорошо знает Кубу" и уточнил, что островное государство "полностью зависит" от Боливарианской Республики

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что для родившегося в семье кубинских эмигрантов американского госсекретаря Марко Рубио операция в Венесуэле была актом мести.

В интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что Рубио "хорошо знает Кубу", а также заявил, что островное государство "полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти". После этого ведущий предположил, что операция в Венесуэле могла быть "местью со стороны Марко". "Может быть, была", - ответил Трамп.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил ранее, что в результате действий США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес "при выполнении боевых задач погибли 32 кубинца".