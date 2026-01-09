Иран призывает прикаспийские страны усилить координацию в морской безопасности

Посол исламской республики Казем Джалали в России отметил, что его страна выступает за проведение совместных учений и патрулирований

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Иран призывает прикаспийские страны к усилению координации в сфере морской безопасности для противодействия западной повестке дня. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Посол перечислил базовые принципы, за которые выступает Иран в регионе. "Усиление координации в сфере морской безопасности - проведение совместных учений и патрулирования для противодействия контрабанде, экологическим угрозам и подозрительным действиям, - сказал он. - Расширение регионального экономического сотрудничества - в областях транзита, энергетики и рыболовства, с целью снижения зависимости от иностранных игроков".

"Иран, как и другие члены "Каспийской пятерки", стремится поддерживать региональную сплоченность и предотвращать чрезмерную интернационализацию проблем Каспийского моря, а продолжение сотрудничества между этими пятью странами рассматривается в качестве основного инструмента противодействия предполагаемой западной повестке дня", - отметил дипломат.

По словам Джалали, скоординированная региональная дипломатия - это "попытка представить единую позицию против давления Запада и предотвратить политические разногласия между странами Каспийского моря".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.