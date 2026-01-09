Президент Литвы впервые утратил лидирующую позицию в общественном рейтинге

Это первый за более чем 20 лет случай, когда глава государства получил отрицательную оценку граждан, отметили в центре изучения общественного мнения и рынка Vilmorus

ВИЛЬНЮС, 9 января. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа утратил первую строчку в рейтинге общественных предпочтений, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром изучения общественного мнения и рынка Vilmorus ("Вилморус") по заказу издания Lietuvos rytаs ("Летувос ритас"). Это первый за более чем 20 лет случай, когда глава государства получил отрицательную оценку граждан.

"Последний раз отрицательный президентский рейтинг был зафиксирован в 2004 году, когда во главе государства стоял Роландас Паксас, смещенный затем с поста в ходе импичмента", - отметил руководитель Vilmorus Владас Гайдис.

Положительно Науседу оценили 38,2% опрошенных, негативно - 42,6%. Он оказался на четвертой строчке популярных политиков, пропустив вперед лидеров трех оппозиционных парламентских партий.

Опрос с участием более 1 тыс. человек проводился Vilmorus с 12 по 30 декабря.