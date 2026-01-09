ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Командующий армией Литвы заявил, что полигоны страны заняты союзниками по НАТО

Республике нужен новый полигон бригадного уровня, сообщил генерал Раймундас Вайкшнорас
Редакция сайта ТАСС
05:00

ВИЛЬНЮС, 9 января. /ТАСС/. Новый полигон бригадного уровня необходим Литве, так как на имеющихся тренируются союзники по Североатлантическому альянсу. Об этом в эфире национального гостелерадио LRT заявил командующий армией Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.

"На центральном полигоне в Пабраде тренируются дислоцированные в Литве американские военные. Полигон в Руднинкае будет находиться в распоряжении перебрасываемой в Литву бригады Бундесвера [ВС ФРГ]. Нашей армии необходим современный полигон, который намечено построить в районе Капчяместиса", - сказал он.

Намерение властей построить полигон бригадного уровня натолкнулось на нежелание местных жителей видеть по соседству военный объект, который усложнит их жизнь и хозяйственную деятельность, а для многих станет приговором на выселение с будущей военной территории. В районе строительства полигона, площадь которого составит 14,6 тыс. гектаров, находится около 2 тыс. частных землевладений, в том числе в лесной зоне.

На полигоне одновременно смогут тренироваться до 4 тыс. солдат. Крупные учения проводились бы здесь 5 раз в год продолжительностью по 10 дней, менее крупные - постоянно. 

СШАГерманияЛитва