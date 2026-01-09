Командующий армией Литвы заявил, что полигоны страны заняты союзниками по НАТО

Республике нужен новый полигон бригадного уровня, сообщил генерал Раймундас Вайкшнорас

ВИЛЬНЮС, 9 января. /ТАСС/. Новый полигон бригадного уровня необходим Литве, так как на имеющихся тренируются союзники по Североатлантическому альянсу. Об этом в эфире национального гостелерадио LRT заявил командующий армией Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.

"На центральном полигоне в Пабраде тренируются дислоцированные в Литве американские военные. Полигон в Руднинкае будет находиться в распоряжении перебрасываемой в Литву бригады Бундесвера [ВС ФРГ]. Нашей армии необходим современный полигон, который намечено построить в районе Капчяместиса", - сказал он.

Намерение властей построить полигон бригадного уровня натолкнулось на нежелание местных жителей видеть по соседству военный объект, который усложнит их жизнь и хозяйственную деятельность, а для многих станет приговором на выселение с будущей военной территории. В районе строительства полигона, площадь которого составит 14,6 тыс. гектаров, находится около 2 тыс. частных землевладений, в том числе в лесной зоне.

На полигоне одновременно смогут тренироваться до 4 тыс. солдат. Крупные учения проводились бы здесь 5 раз в год продолжительностью по 10 дней, менее крупные - постоянно.