Доверие правительству Литвы упало до самого низкого с 2012 года уровня

В опросе Vilmorus поучаствовали более 1 тыс. человек

ВИЛЬНЮС, 9 января. /ТАСС/. Доверие населения Литвы кабинету министров упало до самого низкого почти за полтора десятилетия уровня. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром изучения общественного мнения и рынка Vilmorus ("Вилморус") по заказу издания Lietuvos rytаs ("Летувос ритас").

"Правительству доверяют 11,9% опрошенных, однозначно не доверяют 46,5%. Последний раз столь низкий рейтинг отмечался во время финансового кризиса 2012 года", - отметил руководитель Vilmorus Владас Гайдис.

В декабре 2025 года доверять кабинету министров были склонны 16,8%, не доверять - 41,8%.

Опрос с участием более 1 тыс. человек проводился Vilmorus с 12 по 30 декабря.