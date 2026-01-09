В ЮАР начались военно-морские учения с участием России

Первая фаза пройдет на уровне штабов, затем состоится совместный выход кораблей в открытый океан

ПРЕТОРИЯ, 9 января. /ТАСС/. Военно-морские учения "Воля к миру 2026" (Will For Peace 2026) начались в ЮАР с участием некоторых стран БРИКС+. Об этом сообщило Министерство обороны и по делам ветеранов Южно-Африканской Республики.

"Учения проходят в территориальных водах ЮАР под управлением КНР, - уточнили в ведомстве в посте, размещенном на официальной странице в Х. - Учения продлятся до 16 января". Минобороны не назвало пока ни полного состава участников учений, упомянув только КНР и ЮАР, ни общее число задействованных в них кораблей. СМИ ЮАР передают, что в "Воле к миру 2026" принимают участие также корабли Ирана и РФ, а Индонезия и Эфиопия имеют статус наблюдателей.

Пунктом сбора участников учений является крупнейшая база ВМС ЮАР в Саймонстауне, расположенная в Южной Атлантике в непосредственной близости от мыса Доброй Надежды и в 40 км к югу от Кейптауна. На базе уже находятся эсминец Tangshan и корабль снабжения Taihu ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Первая фаза учений пройдет на уровне штабов, затем состоится совместный выход кораблей в открытый океан. Минобороны ЮАР сообщило, что тема учений - "совместные действия в целях обеспечения безопасности мореплавания и морской экономической деятельности". В ходе маневров будут отрабатываться операции в целях обеспечения безопасности на море, действия по оперативной совместимости, а также ряд мероприятий по защите моря.

Первоначально планировалось, что третьи по счету военно-морские учения Mosi ("Дым") с участием КНР, РФ и ЮАР пройдут в ноябре вблизи Кейптауна. Однако их сроки были перенесены из-за саммита Группы двадцати, который проходил в конце ноября в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Позднее было принято решение расширить число участников учений и дать им новое название.