Axios: США и Украина согласовали мирную сделку

По данным издания, Белый дом "хочет получить четкий ответ" от российской стороны

Cпецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер © Ludovic Marin, Pool photo via AP

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Портал Axios утверждает, что администрация США и представители Киева согласовали план возможного урегулирования украинского кризиса.

Как пишет портал, "придя к соглашению с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ" на это предложение со стороны российского руководства.

Ранее издание сообщило, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Париже с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером по итогам их двухдневных переговоров с представителями Украины и европейских стран.