Трамп пожелал Орбану победы на парламентских выборах

Американский президент также поддержал политику венгерского правительства, направленную на защиту традиционных консервативных ценностей

БУДАПЕШТ, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пожелал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану победы на предстоящих в апреле парламентских выборах. В письме, направленном из Вашингтона в Будапешт, он также поддержал политику венгерского правительства, направленную на защиту традиционных консервативных ценностей.

"Ваше мудрое руководство является примером для всего остального мира. Вы всегда решительно отстаивали принципы, которые делают Венгрию столь прекрасным местом, - веру, семью и суверенитет. Америка восхищается такой смелостью", - говорится в послании Трампа, которое Орбан опубликовал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Президент США поблагодарил премьера за приглашение посетить Венгрию с визитом и отметил, что американская "команда будет на связи" по вопросам его расписания работы. Трамп напомнил, что в 2024 году, когда он находился в оппозиции, Орбан поддержал его во время избирательной кампании в США.

"Спасибо еще раз за Вашу дружбу и поддержку. Я также хочу пожелать Вам удачи в ходе предвыборной кампании в Венгрии", - написал американский лидер.

Письмо Трампа, впервые опубликованное Орбаном, было отправлено из Белого дома 10 декабря, вскоре после визита венгерского премьера в США. Президент поблагодарил главу правительства за встречу и заверил его в готовности развивать двустороннее сотрудничество в таких областях, как оборона, энергетика и борьба с нелегальной миграцией.

8 января вопрос о взаимной поддержке лидеров США и Венгрии в ходе предвыборных кампаний был затронут на брифинге, который проводил глава канцелярии премьера Гергей Гуйяш. Журналисты поинтересовались, не является ли это вмешательством во внутренние дела других стран, в том числе в выборы. Гуйяш ответил, что выражение поддержки не следует расценивать как вмешательство - в отличие от финансовой помощи, которую Евросоюз через различные структуры оказывает венгерской оппозиции.

Очередные парламентские выборы в Венгрии, по итогам которых будет сформировано новое правительство страны, состоятся в начале апреля. Основная борьба идет между правящей партией "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", возглавляемой Орбаном, и оппозиционной партией "Тиса", которой руководит бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, пользующийся поддержкой Брюсселя.