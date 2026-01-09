Токаев поблагодарил Трампа за приглашение на саммит G20 в Майами

Стороны недавно провели продуктивный телефонный разговор, сообщил президент Казахстана

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

АСТАНА, 9 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность американскому коллеге Дональду Трампу за приглашение на саммит Группы двадцати (G20) в ходе церемонии вручения верительных грамот новым послом США в Астане Джули Стаффт.

"У нас состоялась дружественная и в то же время содержательная беседа с президентом Дональдом Трампом. Недавно мы провели продуктивный телефонный разговор по многим вопросам, касающимся нашего двустороннего сотрудничества. Я благодарен за приглашение принять участие в саммите G20, который состоится в конце этого года в Соединенных Штатах", - приводит пресс-служба Токаева его слова на церемонии вручения верительных грамот.

"Мы будем делать все возможное для поддержания и укрепления нашего стратегического партнерства во многих областях", - подчеркнул казахстанский лидер.

Ранее в декабре Трамп заявил, что Казахстан и Узбекистан будут приглашены к участию в качестве гостей в саммите Группы двадцати 2026 года в Майами. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

По сведениям посольства США в Казахстане, Стаффт была утверждена на должность посла в Астане 7 октября 2025 года. В последнее время занимала должность заместителя помощника президента и исполнительного секретаря Совета национальной безопасности. Ранее она также работала в дипломатических миссиях в России, Эфиопии и Польше.