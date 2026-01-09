Трамп: США не станут повторно атаковать Венесуэлу

Стороны успешно сотрудничают, заявил американский президент

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Каракас уже успешно сотрудничают, в том числе в вопросах восстановления нефтегазовой инфраструктуры, поэтому Вашингтон не станет проводить повторную атаку на Боливарианскую республику.

"США и Венесуэла успешно сотрудничают, особенно в вопросах восстановления своей нефтегазовой инфраструктуры. В связи с этим сотрудничеством я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак, которая, как кажется, уже будет не нужна", - написал он в Truth Social.