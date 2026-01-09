ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Al Arabiya: Южный переходный совет Йемена объявил о самороспуске

Совет выступал за отделение южных провинций страны
Редакция сайта ТАСС
09:54
обновлено 10:22

ДОХА, 9 января. /ТАСС/. Южный переходный совет (ЮПС) Йемена, выступавший за отделение южных провинций страны, официально объявил о своем роспуске и прекращении деятельности всех своих структур. Об этом говорится в заявлении организации.

"Мы объявляем о роспуске Южного переходного совета, всех его основных и вспомогательных органов и учреждений, а также о закрытии всех его офисов как внутри страны, так и за рубежом. Мы также заявляем о намерении добиваться справедливой цели Юга посредством подготовки к проведению всеобщей конференции южных сил под эгидой Королевства [Саудовская Аравия]", - отмечается в тексте документа, который приводит йеменское агентство SABA. 

Йемен