Al Arabiya: Южный переходный совет Йемена объявил о самороспуске

Совет выступал за отделение южных провинций страны

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 9 января. /ТАСС/. Южный переходный совет (ЮПС) Йемена, выступавший за отделение южных провинций страны, официально объявил о своем роспуске и прекращении деятельности всех своих структур. Об этом говорится в заявлении организации.

"Мы объявляем о роспуске Южного переходного совета, всех его основных и вспомогательных органов и учреждений, а также о закрытии всех его офисов как внутри страны, так и за рубежом. Мы также заявляем о намерении добиваться справедливой цели Юга посредством подготовки к проведению всеобщей конференции южных сил под эгидой Королевства [Саудовская Аравия]", - отмечается в тексте документа, который приводит йеменское агентство SABA.