TRT: Турция ведет переговоры с Сирией и США по ситуации в Алеппо

Безопасность гражданского населения и предотвращение потенциальных волн перемещения населения имеют первостепенное значение, сообщил телеканал со ссылкой на источники в сфере безопасности

АНКАРА, 9 января. /ТАСС/. Турция находится в постоянном контакте с Сирией и США в контексте операции Дамаска против курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) в Алеппо и ведет переговоры с целью урегулирования. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники в сфере безопасности.

"В соответствии с указаниями президента Тайипа Эрдогана Национальная разведывательная организация постоянно ведет переговоры с сирийским правительством и США для урегулирования ситуации мирными средствами. Кроме того необходимые сообщения передаются СДС по соответствующим каналам. Президент получает актуальную информацию о событиях в режиме реального времени. В полной координации с МИД и Минобороны ведется многосторонний мониторинг событий в контексте приоритетов безопасности Турции. Сотрудники национальной разведки на местах дежурят круглосуточно, внимательно отслеживая события", - сообщили источники.

Они также отметили, что после начала операции в Алеппо "значительная часть кварталов Ашрафия и Бени-Зейд перешла под контроль центрального правительства".

"Сирийское правительство продолжает прилагать усилия для содействия выводу элементов СДС из региона. В этом контексте создан безопасный коридор для отхода членов СДС к востоку от реки Евфрат", - сообщили представители сил безопасности Турции.

Отмечается, что "данные события рассматриваются как позитивный шаг на пути к восстановлению территориальной целостности Сирии".

"Однако безопасность гражданского населения и предотвращение потенциальных волн перемещения населения имеют первостепенное значение. Попытки СДС использовать кварталы проживания гражданского населения в качестве живого щита неприемлемы", - добавили источники.

Обстановка в Алеппо обострилась 6 января, когда формирования СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий, несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами. По последним данным, число жертв среди мирных жителей города от обстрелов со стороны курдской коалиции возросло до 9, по меньшей мере 55 человек получили ранения.