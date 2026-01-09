Белоруссия считает, что сотрудничество с РФ создает неприкосновенность границ

Это происходит на фоне "невиданной милитаризации Европы", заявил спикер Палаты представителей белорусского парламента Игорь Сергеенко

МИНСК, 9 января. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество с Россией обеспечивает неприкосновенность западных границ Белоруссии на фоне невиданной милитаризации Европы. Об этом заявил спикер Палаты представителей белорусского парламента Игорь Сергеенко.

"Техническое перевооружение, боевое слаживание, престиж защитника Родины, военно-патриотическое воспитание молодежи - вопросы, на которые необходимо обращать особое внимание, в том числе в нашей законотворческой и международной деятельности и в работе с избирателями. Отдельная тема - военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, которое создает реальные гарантии мира и безопасности, обеспечивает неприкосновенность наших западных границ в условиях невиданной по своим масштабам милитаризации Европы", - сказал он на заседании Совета законодательного органа.

По словам Сергеенко, которые приводит пресс-служба Палаты представителей, необходимо продолжить работу по углублению сотрудничества в рамках Союзного государства в таких важнейших отраслях, как станкостроение, авиастроение, микроэлектроника и другие.

"Совместные предприятия и производства, обеспечивающие выпуск продукции импортозамещения, должны надежно защищать технологический суверенитет Беларуси и России. Это приоритетные ориентиры для практической работы национальной депутации в Парламентском собрании Союза Беларуси и России", - отметил он.

По его мнению, необходимо активнее задействовать потенциал парламентского измерения в ОДКБ и СНГ, наполняя мероприятия конкретным содержанием. Кроме того, спикер считает, что депутаты должны продолжить курс на всестороннее участие Белоруссии в процессах формирования многополярного мира, используя парламентскую дипломатию как важный инструмент межгосударственного взаимодействия.

"Такой же подход следует продвигать на двустороннем треке в политическом и экономическом сотрудничестве с парламентами Китая, Индии, Индонезии и иных государств "дальней дуги". Наша сила - в едином понимании происходящих в мире процессов, совместном поиске адекватных ответов на реальные вызовы и угрозы современности", - подчеркнул Сергеенко.